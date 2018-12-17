Фрилансер. Владею базой Ai и Lr. Умею рисовать открытки, эскизы тату, информационные баннеры, персонажей и тд.

Меня зовут Евгения, скажу пару слов о себе. Мне 17 лет, я учусь и подрабатываю. Недавно освоила азы Ai и хочу развиваться в этом направлении. Готова к работе любой сложности. Общительная, позитивная, молодая девушка, готова обучаться по необходимости и жертвовать сном и едой, ради Вашего проекта. Имею опыт в написании\публиковании текстов, ведении и развитии страницы в инстаграме.