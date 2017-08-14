BabyMoments

Ольга Михова BabyMoments

 
40 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фотокниги | Фотокалендари | Дизайн | Печать | Наклейки для малышей&#9813;

Фотокнига – это возможность в любую минуту пролистать и мгновенно окунуться в приятную атмосферу ваших неповторимых впечатлений, которые оставят след в виде ярких страниц, собранных под одной обложкой в одном стиле. 

Фотокнига станет вашим близким другом, который расскажет за вас вашу историю детям, внукам, друзьям. 

Да и сами вы, пролистывая свою фотокнигу, вновь и вновь будете ощущать те самые-самые впечатления и радостные минуты жизни, получая невероятное удовольствие от просмотра. 

Да, это будет именно ваша личная фотоистория!