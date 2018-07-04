Требуется разработать приложение для iOS на Swift. Краткие требования во вложении. Только индивидуальные разработчики. В отклике указывать стоимость за час и ссылку на портфолио. Спасибо!
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Требуется разработать приложение для iOS на Swift. Краткие требования во вложении. Только индивидуальные разработчики. В отклике указывать стоимость за час и ссылку на портфолио. Спасибо!
Требуется разработать приложение для Android на Kotlin. Краткие требования во вложении. В отклике указывать стоимость за час и ссылку на портфолио.