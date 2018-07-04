BackKot

Константин BackKot

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка для iOS

    Требуется разработать приложение для iOS на Swift. Краткие требования во вложении. Только индивидуальные разработчики. В отклике указывать стоимость за час и ссылку на портфолио. Спасибо!

    iOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад