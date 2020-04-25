Backen

Иван Backen

 
24 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Детали - важнее чем ты думаешь

Креативный (как говорят) художник, работаю с Photoshop более 2 лет. для дополнительного источника клиентов (и конечно же дохода) решил заглянуть на фриланс…

Если вы:

  • Адекватный (я знаю о чём говорю)
  • Относитесь ко всему с пониманием
  • Ищите ответственного и так же адекватного исполнителя,
  • Пунктуального и не забывчивого

Буду рад работать с вами!!!

  • Если речь будет идти о крупном проекте или продолжительном сотрудничестве то буду информировать Вас о каждом этапе работы
  • Если же одноразовые заказы то переживать вам не стоит, на любом этапе работы вы сможете изменить или поправить что-угодно
Photoshop