Детали - важнее чем ты думаешь
Креативный (как говорят) художник, работаю с Photoshop более 2 лет. для дополнительного источника клиентов (и конечно же дохода) решил заглянуть на фриланс…
Если вы:
- Адекватный (я знаю о чём говорю)
- Относитесь ко всему с пониманием
- Ищите ответственного и так же адекватного исполнителя,
- Пунктуального и не забывчивого
Буду рад работать с вами!!!
- Если речь будет идти о крупном проекте или продолжительном сотрудничестве то буду информировать Вас о каждом этапе работы
- Если же одноразовые заказы то переживать вам не стоит, на любом этапе работы вы сможете изменить или поправить что-угодно