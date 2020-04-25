Детали - важнее чем ты думаешь

Креативный (как говорят) художник, работаю с Photoshop более 2 лет. для дополнительного источника клиентов (и конечно же дохода) решил заглянуть на фриланс…

Если вы:

Адекватный (я знаю о чём говорю)

Относитесь ко всему с пониманием

Ищите ответственного и так же адекватного исполнителя,

Пунктуального и не забывчивого

Буду рад работать с вами!!!