SEO продвижения сайта
Аудит сайта:
Полная проверка сайта на ошибки
Составление ТЗ для программистов
Рекомендации
Полный отчет
Внутренняя Оптимизации:
Составление семантического ядра
Кластеризация семантического ядра
Составление внутренней перелинковки
Составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.
Проверка и удаление возможных дублей.
Разработка ТЗ для копирайтера для написание контента и наполнения сайта.
Внешняя оптимизация:
Анализ ссылочного веса конкурентов
Составление плана на закупку ссылок
Подбор площадок для размещения ссылок ( только качественные и трастовые сайты)
Покупка ссылок ( арендных, вечных)
Крауд - маркетинг
Отчеты по купленным ссылкам предоставляются