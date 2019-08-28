SEO продвижения сайта

Аудит сайта:

Полная проверка сайта на ошибки

Составление ТЗ для программистов

Рекомендации

Полный отчет

Внутренняя Оптимизации:

Составление семантического ядра

Кластеризация семантического ядра

Составление внутренней перелинковки

Составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.

Проверка и удаление возможных дублей.

Разработка ТЗ для копирайтера для написание контента и наполнения сайта.

Внешняя оптимизация:

Анализ ссылочного веса конкурентов

Составление плана на закупку ссылок

Подбор площадок для размещения ссылок ( только качественные и трастовые сайты)

Покупка ссылок ( арендных, вечных)

Крауд - маркетинг

Отчеты по купленным ссылкам предоставляются