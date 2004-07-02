Python-разработчик.
Здравствуйте, я Python разработчик и верстальщик. Занимаюсь версткой макетов и написанием скриптов по типу парсеров и ботов уже больше года.
В своих навыках я имею: языком Python и его библиотеками вместе с API, CMS системами Django и Wordpress. Прекрасно владею html, css и средним уровнем в JavaScript, и хорошо использую плагины. Так же своим работам я гарантирую поддержку, после их выполнения.
Гарантирую в своей верстке:
1. Качественный код, выполненный в ручную с использованием html и css. В зависимости от тз, хорошее использование плагинов.
2. Кроссбраузерность для современных браузеров.
3. Адаптивная верстка при наличии макета.
4. Натяжка на CMS, если потребуется. (( Django, WordPress ))
Портфолио
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