Python-разработчик.

Здравствуйте, я Python разработчик и верстальщик. Занимаюсь версткой макетов и написанием скриптов по типу парсеров и ботов уже больше года.

В своих навыках я имею: языком Python и его библиотеками вместе с API, CMS системами Django и Wordpress. Прекрасно владею html, css и средним уровнем в JavaScript, и хорошо использую плагины. Так же своим работам я гарантирую поддержку, после их выполнения.



Гарантирую в своей верстке:



1. Качественный код, выполненный в ручную с использованием html и css. В зависимости от тз, хорошее использование плагинов.

2. Кроссбраузерность для современных браузеров.

3. Адаптивная верстка при наличии макета.

4. Натяжка на CMS, если потребуется. (( Django, WordPress ))