Бухгалтерский учет организаций и ИП на УСНО, ОСНО, ЕНВД. Сдача отчетности налоговой, бухгалтерской, статистической.

Образование высшее коммерческое. Январь 2009г.- ноябрь 2015г. бухгалтер, ведущий экономист Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений", январь 2016 по настоящее время - главный бухгалтер Муниципальное бюджетное учреждение "Хасанская межпоселенческая библиотека".

А также бухгалтерское сопровождение Индивидуального предпринимателя (УСНО и ЕНВД), общества с ограниченной ответственностью (УСНО).