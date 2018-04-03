BaevaNA

Наталья BaevaNA

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Бухгалтерский учет организаций и ИП на УСНО, ОСНО, ЕНВД. Сдача отчетности налоговой, бухгалтерской, статистической.

Образование высшее коммерческое.  Январь 2009г.- ноябрь 2015г.   бухгалтер, ведущий экономист Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений", январь 2016 по настоящее время - главный бухгалтер Муниципальное бюджетное учреждение "Хасанская межпоселенческая библиотека". 

А также бухгалтерское сопровождение Индивидуального предпринимателя (УСНО и ЕНВД), общества с ограниченной ответственностью (УСНО).