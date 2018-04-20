Full stack digital marketer

У меня есть опыт в управлении и развитии e-commerce проектов, почти все из них были на CMS(magento, shopify, bitrix, open cart) только один из них был custom написаный.

Я как директор Baldi London онлайн магазина (США. Катар, ОАЭ, Армения, Казахстан, Грузия) работал с большими командамы разработчиков, маркетологов, дизайнеров, итд.

Как проект менеджер и продакт оунер руководиль проектамы по разработке онлайн магазина и редизайном онлайн магазина с remote командами.

По поводу маркетплейсов у меня есть опыт в Amazon, Bonanza, Wildberries, Groupon(не совсем маркетплейс,но).

Если мое резюме (см. во вложении) Вас заинтересует, я буду рад ответить на Ваши вопросы на собеседовании.С уважением, Рафаэль Багян