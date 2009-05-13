Bagira-Olga

Ольга Князева Bagira-Olga

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Портреты, бижутерия

Рисую портреты карандашем на бумаге формата А4 с фотографий

Изготовление бижутерии

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