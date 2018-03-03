Сінабон. Синабон. Булочка з корицею на основі сира маскарпоне.
Cinnabon - найкраща булочка з корицею в світі з неперевершеною
глазур'ю на основі італійського сира Маскарпоне.
Скуштуй Сінабон за класичною рецептурою з використанням натуральних інгредієнтів (вершкове масло 83%, італійський сир маскарпоне, кориця з Магадаскару).
З любов`ю для Вас:)
БЕЗ МАРГАРИНА. БЕЗ ГМО. БЕЗ БАРВНИКІВ. БЕЗ ДОБАВОК.
Побалуйте себе та своїх рідних смачненьким.
Особливо Сінабони обожнюють дітлахи.
Ціна 1 булочки - 20 гривень (Заказ від 6 штук).
Ціна 1 булочки - 17,50 гривень (Заказ від 12 штук).
Ціна 1 булочки - 15 гривень (Заказ від 16 штук).
Заказ ви отримуєте в гарній коробочці та приємний сюрприз!
Доставка до метро Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь Безкоштовна.
Доставка до інших станцій метро - 30 гривень.