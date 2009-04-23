Объединение профессионалов в области рекламного менеджмента, дизайна, программирования.
Опыт работы в крупнейших сетевых агентствах : Mindshare, BBDO, Y&R, Red Keds.
Опыт работы с такими клиентами, как :
Nike, FMC, Honda, P&G, МТС, Motorola, Lenova, Mercedes-Benz, Кит-финанс и т.д.
Основные направления:
- фирменный стиль
- полиграфия (открытки, календари, лифлеты, фирменные каталоги и т.д.)
- разработка сайтов любой сложности
- баннеры
- оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах
- вирусный маркетинг
- мультимедия презентации
- полная разработка креативных концепций
Полное портфолио предоставляется по индивидуальному запросу.
Действие аккаунта приостановлено!