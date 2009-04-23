Bagus

Алексей Заикин Bagus

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Объединение профессионалов в области рекламного менеджмента, дизайна, программирования.

Опыт работы в крупнейших сетевых агентствах : Mindshare, BBDO, Y&R, Red Keds.

Опыт работы с такими клиентами, как :

Nike, FMC, Honda, P&G, МТС, Motorola, Lenova, Mercedes-Benz, Кит-финанс и т.д.

Основные направления:

- фирменный стиль

- полиграфия (открытки, календари, лифлеты, фирменные каталоги и т.д.)

- разработка сайтов любой сложности

- баннеры

- оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах

- вирусный маркетинг

- мультимедия презентации

- полная разработка креативных концепций

Полное портфолио предоставляется по индивидуальному запросу.