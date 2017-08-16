BaitekMachinery

Елизавета BaitekMachinery

 
31 годРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется видеограф

    Нужен будет ответственный видеограф в Псковской области на 1 день приблизительно в конце января (на следующей неделе).  Заснять технологический процесс. Съемка обычная.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переводчик в Италии с итальянского и английского на русский

    Требуется переводчик, проживающий в Италии, а именно в Villorba (Виллорба).   4 января на 1 день.   Тематика: зерносушильное оборудование.  Переводить нужно будет с итальянского и английского на русский.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Склеить инфографику из проекта

    Нужно создать инфографику из вложенного файла, по типу, как он сделан, но лучше, все тексты взять оттуда же. Вложенные картинки добавить, одну где-то слева, другу справа. Должно получится на один лист.

    Инфографика
    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт текста

    $25

    Нужен рерайт текста (во вложении). Уникальность текста по словам от 85% по Advego Plagiatus, не менее 2500 знаков без пробелов, количество текстов 20шт.  Сроки очень сжатые.

    Рерайт текста
    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Зачитать технический текст для озвучивания видео

    $65

    Необходим для озвучивания видео закадровый приятный женский голос, отличная дикция для чтения технического текста в хорошем качестве. Продолжительность видео около 40 мин. Размер текста около 10 листов А4 (во вложении пример текста). По итогу от вас должны ...

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить ключевые слова и повысить уникальность текстов

    57 текстов по Агрексу и Мекмару и 57 текстов по Сфоджиа. Размер около 1000 знаков каждый. Необходимо добавить ключевые слова и повысить уникальность текстов свыше 90%. В первых пяти текстах была проведена такая работа. Можно ориентироваться ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео. Анимация работы техники

    Необходимо создать видео по тех.задани. Образец и исходник, от которого отталкивать по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aRrIwOrZpmQ Полное техническое задание во вложении. Все выполнить в короткие сроки.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лаконичный дизайн обложки для инструкции

    $6

    [b]Задание[/b] Требуется подготовить обложку для небольшой инструкции А4формата. Он пойдет в печать, но сейчас требуется сделать красивую, нопри этом лаконичную обложку, которую мы сможем редактировать впоследствии для других марок. Т.е. нужен шаблон в фотошопе или иллюстраторе.   [b]Что касаемо дизайна.[/b] Расположение ...

    Photoshop
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн обложки для фирменной папки

    Доброго времени суток. Нашей компании необходимо разработать дизайн обложки для фирменной папки. В приложении наши наработки. Суть задания и пожелания: Картинку для фона хотели бы с какими-нибудь зерновыми. Сзади оябзательно фото техиники и ее перечисление. Слоганы ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад