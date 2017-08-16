BaitekMachinery

Нужен будет ответственный видеограф в Псковской области на 1 день приблизительно в конце января (на следующей неделе). Заснять технологический процесс. Съемка обычная.
Елизавета BaitekMachineryBaitekMachinery
- Фотосъемка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется переводчик, проживающий в Италии, а именно в Villorba (Виллорба). 4 января на 1 день. Тематика: зерносушильное оборудование. Переводить нужно будет с итальянского и английского на русский.Переводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно создать инфографику из вложенного файла, по типу, как он сделан, но лучше, все тексты взять оттуда же. Вложенные картинки добавить, одну где-то слева, другу справа. Должно получится на один лист.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужен рерайт текста (во вложении). Уникальность текста по словам от 85% по Advego Plagiatus, не менее 2500 знаков без пробелов, количество текстов 20шт. Сроки очень сжатые.Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $65
Необходим для озвучивания видео закадровый приятный женский голос, отличная дикция для чтения технического текста в хорошем качестве. Продолжительность видео около 40 мин. Размер текста около 10 листов А4 (во вложении пример текста). По итогу от вас должны ...Озвучивание24 заявкиЗакрыт6 лет назад
57 текстов по Агрексу и Мекмару и 57 текстов по Сфоджиа. Размер около 1000 знаков каждый. Необходимо добавить ключевые слова и повысить уникальность текстов свыше 90%. В первых пяти текстах была проведена такая работа. Можно ориентироваться ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать видео по тех.задани. Образец и исходник, от которого отталкивать по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aRrIwOrZpmQ Полное техническое задание во вложении. Все выполнить в короткие сроки.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
[b]Задание[/b] Требуется подготовить обложку для небольшой инструкции А4формата. Он пойдет в печать, но сейчас требуется сделать красивую, нопри этом лаконичную обложку, которую мы сможем редактировать впоследствии для других марок. Т.е. нужен шаблон в фотошопе или иллюстраторе. [b]Что касаемо дизайна.[/b] Расположение ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
Перестала работать почта , пишет "сбой активации продукта" , я думаю, что повреждены файлы в почте , необходимо восстановить письма , хотя бы частично за 2017 год.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Нашей компании необходимо разработать дизайн обложки для фирменной папки. В приложении наши наработки. Суть задания и пожелания: Картинку для фона хотели бы с какими-нибудь зерновыми. Сзади оябзательно фото техиники и ее перечисление. Слоганы ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад