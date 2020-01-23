Образование
ВысшееНТУУ КПИ, ИПСА(Институт прикладного системного анализа), Киев.Специалист с информационных технологий
Дополнительное образование
CodeFire(Ukraine) Java EE courses (2013)
Профессионал 1С 8.2 «По Конфигурации Зарплата и управление персоналом» (2016)
Профессионал 1С:Управление торговлей для Украины (2016)
Профессионал 1С:Управление производственным предприятием для Украины; (2016)
Профессионал 1С:Розница 8 (2016)Проффесионал платформа 1С:Предприятия 8 (2016)Специалист по конфигурированию торговых решений в системе программ "1С:Предприятие 8" (2016)
Курсы "Запросы в 1С 8" (2016)
Знание языков
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Английский — средний
Дополнительная информация
• базовые знания JavaSE;
• Знание JDBC, MySQL
• Среды разработки: NetBeans
• начальные знания С++, C#;
• Знание JavaScript, HTML, CSS
• технический английский;
1с программист (1с франчайзи)
-сопровождение и доработка конфигураций УПП, УТ, Бухгалтерия УТП, Розница и тд.
- Разработка новых и исправление существующих отчетов, обработок, документов и т.д. для 1С версий 8.х
- Разработка под управляемыми формами- Есть опыт разработки и внедрения УПП.- взаимодействие 1С с другими системами (клиент банк,Excel, и пр.)
- Создание механизма взаимодействия 1С и интернет-магазина.
-Обновление конфигураций