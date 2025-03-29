BakirBakir

Frontend-разработчик

Вот текст с учетом указанного стека технологий:

Frontend-разработчик с более чем 3-летним опытом создания современных интерфейсов. Специализируюсь на разработке адаптивных и оптимизированных приложений с использованием HTML, CSS, SCSS, SASS, JavaScript (ES6+), React.js, Axios, Redux Toolkit. Уверенно работаю с REST API, интеграцией внешних сервисов, подключением платежных систем, а также регистрацией и авторизацией пользователей. Опыт в проектировании интерфейсов с помощью Figma и Pixso, тестировании API через Postman и командной работе с использованием Git. Верстаю по методологии БЭМ, добавляю уникальные функциональные возможности и создаю интерфейсы, ориентированные на потребности пользователей.