Bakyt95web

Бакыт Алашбеков Bakyt95web

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сверстать небольшую форму
Отличный заказчик! Рекомендую!
Отличная работа! Как всегда на высшем уровне!
Ответный отзыв
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$50
9 баллов
5 лет назад
Сверстать LP + адаптив
Не было проблем с заказом. Рекомендую.
Все выполнил на отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв