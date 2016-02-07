Корректор

E-mail: [email protected]

тел. +38(095)8596592

Образование

2004 г. Донецкий национальный технический университет

Факультет переподготовки кадров (компьютерные науки)

1993-1998 гг Макеевский экономико-гуманитарный институт,

Филологический факультет

специальность: учитель украинского языка и литературы

1991-1993 гг Макеевское педагогическое училище

специальность: воспитатель дошкольных учебных заведений

Опыт работы

2009 г по настоящее время

РО Образования

Воспитатель

2003-2009 гг

Газета «Докучаевские новости»

Корреспондент

2000-2003 гг

ГО Образования

Методист по охране детства, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе

1993-2000 гг

РО Образования

Заведующая ясли-садом, воспитатель

Дополнительная информация

В совершенстве владею программами Word, Excel.