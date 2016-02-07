E-mail: [email protected]
тел. +38(095)8596592
Образование
2004 г. Донецкий национальный технический университет
Факультет переподготовки кадров (компьютерные науки)
1993-1998 гг Макеевский экономико-гуманитарный институт,
Филологический факультет
специальность: учитель украинского языка и литературы
1991-1993 гг Макеевское педагогическое училище
специальность: воспитатель дошкольных учебных заведений
Опыт работы
2009 г по настоящее время
РО Образования
Воспитатель
2003-2009 гг
Газета «Докучаевские новости»
Корреспондент
2000-2003 гг
ГО Образования
Методист по охране детства, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
1993-2000 гг
РО Образования
Заведующая ясли-садом, воспитатель
Дополнительная информация
В совершенстве владею программами Word, Excel.