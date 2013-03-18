Все работы производятся исключительно по предоплате.
В договорах на разработку сайтов- 50% от стоимости проекта, в договорах на продвижение или обслуживание сайта 100% предоплата месячного бюджета.
Компания "Balakirev Brand Company" была создана на основе Студии Интеллектуального Дизайна «i-DeZign», существующей на рынке с 2004 года. Это произошло благодаря заинтересованности наших партнеров в долгосрочном и более выгодном сотрудничестве. Наша компания осуществляет полный спектр услуг в области разработки и реализации оригинальных графических, рекламных и Интернет решений.
В отличие от других дизайн студий, мы предлагаем услуги только в тех областях своей деятельности, в которых мы можем гарантировать качество выполняемых работ.
Преимущества нашей компании:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту,
• Нестандартные решения в реализации проектов,
• Работа с разными сегментами рынка коммерческого направления,
• Работа с ведущими производителями программного обеспечения,
• Гибкие условия сотрудничества.
Принципы нашей компании:
• Подтверждение репутации надежной компании,
• Выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами, сотрудниками,
• Предоставление качественных услуг,
• Совершенствование технологий и развитие новых направлений в решении поставленных задач,
• Расширение сферы деятельности компании в соответствии с потребностями заказчика и творческим потенциалом наших сотрудников.
Миссия компании состоит из основополагающих стратегических задач:
• Создание креативных и перспективных коммерческих проектов, способных вывести Вашу компанию на лидирующие позиции,
• Создание конкурентных преимуществ на основе объективной и своевременной информации, используя новейшие методики поисковой оптимизации, для расширения предлагаемых услуг,
• Формирование и постоянное развитие взаимного доверия сотрудников и заказчиков за счёт оказанного внимания и уважения.
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