Создание и продвижение веб-сайтов

Все работы производятся исключительно по предоплате.

В договорах на разработку сайтов- 50% от стоимости проекта, в договорах на продвижение или обслуживание сайта 100% предоплата месячного бюджета.

Компания "Balakirev Brand Company" была создана на основе Студии Интеллектуального Дизайна «i-DeZign», существующей на рынке с 2004 года. Это произошло благодаря заинтересованности наших партнеров в долгосрочном и более выгодном сотрудничестве. Наша компания осуществляет полный спектр услуг в области разработки и реализации оригинальных графических, рекламных и Интернет решений.

В отличие от других дизайн студий, мы предлагаем услуги только в тех областях своей деятельности, в которых мы можем гарантировать качество выполняемых работ.

Преимущества нашей компании:

• Индивидуальный подход к каждому клиенту,

• Нестандартные решения в реализации проектов,

• Работа с разными сегментами рынка коммерческого направления,

• Работа с ведущими производителями программного обеспечения,

• Гибкие условия сотрудничества.

Принципы нашей компании:

• Подтверждение репутации надежной компании,

• Выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами, сотрудниками,

• Предоставление качественных услуг,

• Совершенствование технологий и развитие новых направлений в решении поставленных задач,

• Расширение сферы деятельности компании в соответствии с потребностями заказчика и творческим потенциалом наших сотрудников.

Миссия компании состоит из основополагающих стратегических задач:

• Создание креативных и перспективных коммерческих проектов, способных вывести Вашу компанию на лидирующие позиции,

• Создание конкурентных преимуществ на основе объективной и своевременной информации, используя новейшие методики поисковой оптимизации, для расширения предлагаемых услуг,

• Формирование и постоянное развитие взаимного доверия сотрудников и заказчиков за счёт оказанного внимания и уважения.