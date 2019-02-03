Александр BalashovAlexandrBalashovAlexandr
32 годаРоссия/Вологда
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Не создаю текст, который не купил бы сам
Приветствую, уважаемый заказчик!
Меня зовут Александр и я являюсь автором статей с опытом работы более 5 лет.
Ваши тексты будут:
- грамотными, структурированными, без воды
- оптимизированные для быстрой индексации и продвижения в ТОП
- уникальные как по семантике, так и по смыслу
- интересные, приятные для чтения и легкие для понимания
Работаю на совесть.
Для меня не бывает уважительных причин для просрочки заказа.
Готов выполнять до 20000 в день.
Действие аккаунта приостановлено!
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