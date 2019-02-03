Не создаю текст, который не купил бы сам

Приветствую, уважаемый заказчик!

Меня зовут Александр и я являюсь автором статей с опытом работы более 5 лет.

Ваши тексты будут:

- грамотными, структурированными, без воды

- оптимизированные для быстрой индексации и продвижения в ТОП

- уникальные как по семантике, так и по смыслу

- интересные, приятные для чтения и легкие для понимания

Работаю на совесть.

Для меня не бывает уважительных причин для просрочки заказа.

Готов выполнять до 20000 в день.