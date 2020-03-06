Ваш личный исполнитель заказа. Качественно и без "подводных камней". Всегда готова к работе.

У нас вы получите :

⁃ лендинг - визитка вас или вашего УТП;

⁃ лендинг мероприятия;

⁃ лендинг для сбора; информации и регистрации;

⁃ лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг;

⁃ многостраничный сайт;

Плюсы работы со мной:

+ Индивидуальный дизайн (zero block);

+ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств);

+ Подключение яндекс метрики.

Сроки: от 2 до 7 дней.

Если необходимо быстро, но со вкусом собрать сайт из стандартных блоков - цена индивидуальна.

Примеры выполнения работы : https://sun9-37.userapi.com/c858432/v858432574/180184..

И https://sun9-67.userapi.com/c858136/v858136574/17aaca..

Портфолио дизайнера : http://karidesigner.tilda.ws