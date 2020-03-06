Ваш личный исполнитель заказа. Качественно и без "подводных камней". Всегда готова к работе.
У нас вы получите :
⁃ лендинг - визитка вас или вашего УТП;
⁃ лендинг мероприятия;
⁃ лендинг для сбора; информации и регистрации;
⁃ лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг;
⁃ многостраничный сайт;
Плюсы работы со мной:
+ Индивидуальный дизайн (zero block);
+ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств);
+ Подключение яндекс метрики.
Сроки: от 2 до 7 дней.
Если необходимо быстро, но со вкусом собрать сайт из стандартных блоков - цена индивидуальна.
Примеры выполнения работы : https://sun9-37.userapi.com/c858432/v858432574/180184..
И https://sun9-67.userapi.com/c858136/v858136574/17aaca..
Портфолио дизайнера : http://karidesigner.tilda.ws
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