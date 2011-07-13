Аллабян Юлия Анатольевна

Дата рождения: 18.01.1987

E-mail: [email protected]

Тел.: 8 923 715 93 99

г.Змеиногорск, ул.Ленина, д.50

Профессиональные навыки:

Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint

Ин.языки: английский, французский (специализация: теория права, международное право, мировая экономика)

Образование:

2004 – 2009

Сибирский институт международных отношений и регионоведения, факультет международных отношений

Опыт работы:

февраль-март 2008

Практика во французском культурно-информационном центре Альянс Франсез-Новосибирск

Получен опыт участия в подготовке международной выставки высшего образования, презентации программ и услуг центра для посетителей и иностранных гостей.

июль-август 2007

Стажировка в Лионском университете экономических наук, практика в морском порту г.Канны (Франция)

Перевод технической документации, устный перевод при общении с посетителями

октябрь – июнь 2009-2010

Репетитор английского языка