Аллабян Юлия Анатольевна
Дата рождения: 18.01.1987
E-mail: [email protected]
Тел.: 8 923 715 93 99
г.Змеиногорск, ул.Ленина, д.50
Профессиональные навыки:
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint
Ин.языки: английский, французский (специализация: теория права, международное право, мировая экономика)
Образование:
2004 – 2009
Сибирский институт международных отношений и регионоведения, факультет международных отношений
Опыт работы:
февраль-март 2008
Практика во французском культурно-информационном центре Альянс Франсез-Новосибирск
Получен опыт участия в подготовке международной выставки высшего образования, презентации программ и услуг центра для посетителей и иностранных гостей.
июль-август 2007
Стажировка в Лионском университете экономических наук, практика в морском порту г.Канны (Франция)
Перевод технической документации, устный перевод при общении с посетителями
октябрь – июнь 2009-2010
Репетитор английского языка