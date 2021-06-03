Качественная и удобная верстка точно в срок.

Качественная и удобная верстка точно в срок.

В мои услуги включено:

– Просьбы и пожелания не структурного характера.

Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в

верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

-Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я

бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены

при приеме работы и замечены позже.

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.

- Адаптивность, отзывчивость.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, JavaScript, SASS, Flexbox, БЭМ.