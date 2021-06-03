Качественная и удобная верстка точно в срок.
Качественная и удобная верстка точно в срок.
В мои услуги включено:
– Просьбы и пожелания не структурного характера.
Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в
верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
-Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я
бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены
при приеме работы и замечены позже.
Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, JavaScript, SASS, Flexbox, БЭМ.
Действие аккаунта приостановлено!