Качественный перевод в короткие сроки!
Профессиональный перевод
Образование:
- Среднее специальное (преподаватель английского языка)
- Высшее (степень специалиста филологии дополнительной специализацией в переводоведении)
- Учебно-научная стажировка (колледж Святого Антония, г. Оксфорд (St. Anthony’s College, Oxford) (2012)
- Переводческий стаж: около 5 лет
Профессиональный опыт:
- Переводчик (Бюро переводов ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет") (2010-2014)
- Технический переводчик (компания PROGNOZ) (2014 - настоящее время)
Дополнительный профессиональный опыт:
- Участие в переводе сборника и сайта университета на английский язык
- Участие в проекте обмена студентами и молодыми учеными (письменный перевод, последовательный устный перевод, сопровождение)
- Английский-русский, русский-английский (свободно)
- португальский-русский (со словарем, в процессе изучения языка) (по договоренности)
- Лингвистика
- Литература
- Художественный перевод
- Научный, технический перевод (физика, авиация, IT-сфера (включая перевод Справки для программ), физика, математическое моделирование)
- Педагогика (педагогические и методологические аспекты подготовки специалистов в разных отраслях знания: IT-технологии, информатика, программное обеспечение; исследование качества образовательных услуг)
- Социология, статистика
- Перевод деловых документов (справки; диплом вуза; зачетная книжка; сертификат ИНН, ИП; трудовой договор; рекомендация; смета)
- Религия
- Педагогика
- Перевод текстов на общие темы, связанные со сферой гуманитарных, социально-экономических и общественных наук
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) (не ниже версии 2003)
- Trados Studio (начиная с версии 2011 и выше)
- Passolo (начиная с версии 2009 и выше)
- Passolo Translator (начиная с версии 2009 и выше)
- RoboHelp (начиная с версии 2009 и выше)
- Adobe Reader, Adobe Acrobat (версия 10 и выше)
- DjVu Reader (версия 4.5 и выше)
- CHM View Reader (версия 2.3 и выше)
- Fine Reader (версия 8.3 и выше)
- Опытный пользователь PC (Windows 7, 10), Macintosh (версии 10.6 - 10.10)
- Редактирование исходных текстов и текстов перевода
- Работа в интернете (поиск информации, коммуникация)
- Грамотная устная и письменная речь на русском языке
- Оперативность, внимательность, усидчивость, ориентация на качественный перевод
- Скорость перевода: 2-3-4 страницы в день (в выходные дни больше)
300 рублей/1800 знаков с пробелами исходного текста. Минимальный заказ от 1000 знаков с пробелами. Выполняю перевод после полной предоплаты.
Методы оплаты:
WebMoney, PayPal, Росбанк
Контакты:
E-mail: [email protected] (в любое время)
Skype: ju-biaba (после 18.00 в будни и с 11.00 в выходные)
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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$3/час
от $4от 1 дня
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