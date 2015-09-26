Качественный перевод в короткие сроки!

Профессиональный перевод

Образование:

Среднее специальное (преподаватель английского языка)

Высшее (степень специалиста филологии дополнительной специализацией в переводоведении)

Учебно-научная стажировка (колледж Святого Антония, г. Оксфорд (St. Anthony’s College, Oxford) (2012)

Переводческий стаж: около 5 лет

Профессиональный опыт:

Переводчик (Бюро переводов ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет") (2010-2014)

(Бюро переводов ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет") (2010-2014) Технический переводчик (компания PROGNOZ) (2014 - настоящее время)

Дополнительный профессиональный опыт:

Участие в переводе сборника и сайта университета на английский язык

Участие в проекте обмена студентами и молодыми учеными (письменный перевод, последовательный устный перевод, сопровождение)

Английский-русский, русский-английский (свободно)

португальский-русский (со словарем, в процессе изучения языка) (по договоренности)

Лингвистика

Литература

Художественный перевод

Научный, технический перевод (физика, авиация, IT-сфера (включая перевод Справки для программ), физика, математическое моделирование)

Педагогика (педагогические и методологические аспекты подготовки специалистов в разных отраслях знания: IT-технологии, информатика, программное обеспечение; исследование качества образовательных услуг)

Социология, статистика

Перевод деловых документов (справки; диплом вуза; зачетная книжка; сертификат ИНН, ИП; трудовой договор; рекомендация; смета)

Религия

Педагогика

Перевод текстов на общие темы, связанные со сферой гуманитарных, социально-экономических и общественных наук

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) (не ниже версии 2003)

Trados Studio (начиная с версии 2011 и выше)

Passolo (начиная с версии 2009 и выше)

Passolo Translator (начиная с версии 2009 и выше)

RoboHelp (начиная с версии 2009 и выше)

Adobe Reader, Adobe Acrobat (версия 10 и выше)

DjVu Reader (версия 4.5 и выше)

CHM View Reader (версия 2.3 и выше)

Fine Reader (версия 8.3 и выше)

Опытный пользователь PC (Windows 7, 10), Macintosh (версии 10.6 - 10.10)

Редактирование исходных текстов и текстов перевода

Работа в интернете (поиск информации, коммуникация)

Грамотная устная и письменная речь на русском языке

Оперативность, внимательность, усидчивость, ориентация на качественный перевод

Скорость перевода: 2-3-4 страницы в день (в выходные дни больше)

300 рублей/1800 знаков с пробелами исходного текста. Минимальный заказ от 1000 знаков с пробелами. Выполняю перевод после полной предоплаты.

Методы оплаты:

WebMoney, PayPal, Росбанк

Контакты:

E-mail: [email protected] (в любое время)

Skype: ju-biaba (после 18.00 в будни и с 11.00 в выходные)