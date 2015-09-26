Balloonycs0boy

Игорь Balloonycs0boy

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественный перевод в короткие сроки!

Профессиональный перевод

Образование:

  • Среднее специальное (преподаватель английского языка)
  • Высшее (степень специалиста филологии дополнительной специализацией в переводоведении)
  • Учебно-научная стажировка (колледж Святого Антония, г. Оксфорд (St. Anthony’s College, Oxford) (2012)
  • Переводческий стаж: около 5 лет

Профессиональный опыт:

  • Переводчик (Бюро переводов ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет") (2010-2014)
  • Технический переводчик (компания PROGNOZ) (2014 - настоящее время)

Дополнительный профессиональный опыт:

  • Участие в переводе сборника и сайта университета на английский язык
  • Участие в проекте обмена студентами и молодыми учеными (письменный перевод, последовательный устный перевод, сопровождение)
Языки перевода:

  • Английский-русский, русский-английский (свободно)
  • португальский-русский (со словарем, в процессе изучения языка) (по договоренности)
Переводческая специализация: 

  • Лингвистика
  • Литература
  • Художественный перевод
  • Научный, технический перевод (физика, авиация, IT-сфера (включая перевод Справки для программ), физика, математическое моделирование)
  • Педагогика (педагогические и методологические аспекты подготовки специалистов в разных отраслях знания: IT-технологии, информатика, программное обеспечение; исследование качества образовательных услуг)
  • Социология, статистика
  • Перевод деловых документов (справки; диплом вуза; зачетная книжка; сертификат ИНН, ИП; трудовой договор; рекомендация; смета)
  • Религия
  • Педагогика
  • Перевод текстов на общие темы, связанные со сферой гуманитарных, социально-экономических и общественных наук
Владение программным обеспечением:  

  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) (не ниже версии 2003)
  • Trados Studio (начиная с версии 2011 и выше)
  • Passolo (начиная с версии 2009 и выше)
  • Passolo Translator (начиная с версии 2009 и выше)
  • RoboHelp (начиная с версии 2009 и выше)
  • Adobe Reader, Adobe Acrobat (версия 10 и выше)
  • DjVu Reader (версия 4.5 и выше)
  • CHM View Reader (версия 2.3 и выше)
  • Fine Reader (версия 8.3 и выше)
  • Опытный пользователь PC (Windows 7, 10), Macintosh (версии 10.6 - 10.10)
Прочие навыки и умения:

  • Редактирование исходных текстов и текстов перевода
  • Работа в интернете (поиск информации, коммуникация)
  • Грамотная устная и письменная речь на русском языке
  • Оперативность, внимательность, усидчивость, ориентация на качественный перевод
  • Скорость перевода: 2-3-4 страницы в день (в выходные дни больше)
Тариф:

300 рублей/1800 знаков с пробелами исходного текста. Минимальный заказ от 1000 знаков с пробелами. Выполняю перевод после полной предоплаты.

 

Методы оплаты:

WebMoney, PayPal, Росбанк

Контакты:

E-mail: [email protected] (в любое время)

Skype: ju-biaba (после 18.00 в будни и с 11.00 в выходные)

Переводы
нет отзывов
$3/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга