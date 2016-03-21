РЕЗЮМЕ:
Предлагаю свои услуги копирайта/написания уникальных статей.Ваши статьи будут качественными и легко читаемыми. Буду рад устроиться на
постоянную удалённую работу.
Готов работать удалённо, с 13:00 до 17:00 по московскому времени.
Предпочитаемые тематики статей: туризм,спорт, новостные тексты, история, компьютерные игры, биографии знаменитых
людей. Готов писать и на другие темы.
О себе:
1. Зовут меня Евгений.
2. Живу в Казахстане. Город проживания – Павлодар.
3. 16 лет. Несмотря на возраст, пишу грамотно и качественно.
4. Опыт работы: 1 месяц.
5. Мечтаю стать профессиональным копирайтером. Постоянно готов работать над собой.
6. Есть желание учиться. Не против брать консультации у опытных копирайтеров.
По работе:
Связь со мной:
-Skype: zhenialker. В сети после 18:00 по московскому времени.
-E-MAIL: [email protected] .
Готов работать 5 дней в неделю: с понедельника по субботу, кроме вторника. Оплату труда принимаю
на QIWI-кошелёк (возможен и Webmoney).Тариф на статью составляет 90 руб./1000 зн. . Если предлагаете постоянную
работу, то цена договорная. Благодарю за внимание!