Предоставляю услуги копирайта !

РЕЗЮМЕ:

Предлагаю свои услуги копирайта/написания уникальных статей.Ваши статьи будут качественными и легко читаемыми. Буду рад устроиться на

постоянную удалённую работу.

Готов работать удалённо, с 13:00 до 17:00 по московскому времени.

Предпочитаемые тематики статей: туризм,спорт, новостные тексты, история, компьютерные игры, биографии знаменитых

людей. Готов писать и на другие темы.

О себе:

1. Зовут меня Евгений.

2. Живу в Казахстане. Город проживания – Павлодар.

3. 16 лет. Несмотря на возраст, пишу грамотно и качественно.

4. Опыт работы: 1 месяц.

5. Мечтаю стать профессиональным копирайтером. Постоянно готов работать над собой.

6. Есть желание учиться. Не против брать консультации у опытных копирайтеров.

По работе:

Связь со мной:

-Skype: zhenialker. В сети после 18:00 по московскому времени.

-E-MAIL: [email protected] .

Готов работать 5 дней в неделю: с понедельника по субботу, кроме вторника. Оплату труда принимаю

на QIWI-кошелёк (возможен и Webmoney).Тариф на статью составляет 90 руб./1000 зн. . Если предлагаете постоянную

работу, то цена договорная. Благодарю за внимание!