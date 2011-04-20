Ключевые знания и навыки
-грамотность, умение и желание работать качественно
-владение украинским и русским языками
-общее знание английского
-чувство стиля
-исполнительность
-креативность
-мотивированность
-общая компьютерная эрудированность
-свободный доступ к сети Интернет
-умение укладываться в поставленные сроки
Опыт работы c 2005-по 2006
Должность: художник-постановщик
Должностные обязанности, функции, достижения: разработка эскизов по тематике спектакля, изготовление кукол, костюмов и бутафории
с 2006-худодник-дизайнер по кристаллам Сваровски
Название учебного заведения: ХГУ
Факультет / специальность: художественно-педагогический / живопись, рисунок, графика, декоративно-прикладное(гобелен, батик), оригами,
педагогика, возрастная психология, история искусств,философия,методика преподования
диплом
Год окончания: 2007
Любимые занятия в свободное время
-оригами
-занятие спортом
-компьютер
-путешествия
-живопись
-изучение восточной культуры
-графика
-пишу стихи и небольшие рассказы
-изготовление детских планшетов и редактирование фото