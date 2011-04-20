Baluda

Юлия Балуда Baluda

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Ключевые знания и навыки

-грамотность, умение и желание работать качественно

-владение украинским и русским языками

-общее знание английского

-чувство стиля

-исполнительность

-креативность

-мотивированность

-общая компьютерная эрудированность

-свободный доступ к сети Интернет

-умение укладываться в поставленные сроки

Опыт работы c 2005-по 2006

Должность: художник-постановщик

Должностные обязанности, функции, достижения: разработка эскизов по тематике спектакля, изготовление кукол, костюмов и бутафории

с 2006-худодник-дизайнер по кристаллам Сваровски

Название учебного заведения: ХГУ

Факультет / специальность: художественно-педагогический / живопись, рисунок, графика, декоративно-прикладное(гобелен, батик), оригами,

педагогика, возрастная психология, история искусств,философия,методика преподования

диплом

Год окончания: 2007

Любимые занятия в свободное время

-оригами

-занятие спортом

-компьютер

-путешествия

-живопись

-изучение восточной культуры

-графика

-пишу стихи и небольшие рассказы

-изготовление детских планшетов и редактирование фото