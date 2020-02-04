Ответственность, старание и уважение

Я уже больше 3 лет изучаю графические программы. По советам всех знакомых и своему желанию, я решил на этом зарабатывать, плюсом появилось много свободного времени. Я очень ответственно подхожу к выполнению любой работы, прислушиваюсь ко всем пожеланиям. Пользуюсь в основном платными инструментами и создаю все строго по правильной технологии веб графики. Надеюсь на ваше доверие к новичку, уверен что вам понравиться со мной сотрудничать!)