Добрый День меня зовут Александр
1) Настраиваю Яндекс Директ которыйприводит к вам на сайт клиентов которых интересует ваш товар.
2) Я готов приступитьсейчас, у меня есть положительные отзывы и кейсы.
3) Заказать лучшесейчас потому что при отсутствие Директа или его плохой настройке вы теряете
деньги каждый день.
Оказываю следующие услуги в сфере КР:
1) Создание контекстной рекламы под ключ вЯндекс.Директ (Поиск + РСЯ ( Поведенческий, Тематический, Ретаргетинг )).
2) Составление семантического ядра.
3) Написание продающих заголовков и офферовобъявлений!
4) Внедрение А/Б тестирования.
5) Делаю UTM метки.
6) Быстрые ссылки.
7) Консалтинг/Консультации + Аудит
8) Создание и подключение целей на сайте черезЯндекс.Метрику.
9) Прогноз бюджета и выявление первоначальнойстратегии.
10) Последующие сопровождение РК.
Плюсы работы со мной:
+ Опыт в контекстной рекламе более 1 года.Создано более 35 кампаний в разных нишах и поднишах.
+ Настраиваю только "хардкорные" РК,т.е. 1 запрос = 1 объявление. Клиент увидит в объявление именно то, что искал.
+ Разделяю кампании на поиск и РСЯ, а также порегионам и по частотностям ключей, для эффективного распределения бюджета.
+ Кампании очень экономичны в части расходованиябюджета заказчика.
+ Создаю быстрые ссылки и виртуальную визитку вобъявления.
+ Рекламные компании имеют CTR от 4% до 33%
+ Качество аудитории обеспечивает качественныйсписок минус слов, составляемый индивидуально под проект .
+ Кампания будет состоять от 3000 до 100000объявлений.
+ Ключи подбираю из 2 источников, затемподвергаю ручной очистке, это позволяет находить запросы с нулевой конкуренцией
и минимальной ценой клика.
+ Предоставляю полные контактные данные.
+ Занимаюсь только одним заказом, беру следующий послевыполнения текущего.
+ При работе ставим задачи на неделю.
На связи 24/7 :
Email: [email protected]
Skype: krapiva250
Facebook: https://www.facebook.com/alsidbamcon