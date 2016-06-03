BamCoN

Александр Сидоров BamCoN

 
28 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Добрый День меня зовут Александр. Работаю в сфере Яндекс.Директ.

Добрый День меня зовут Александр 

1)  Настраиваю Яндекс Директ которыйприводит к вам на сайт клиентов которых интересует ваш товар.

2)  Я готов приступитьсейчас, у меня есть положительные отзывы и кейсы.

3)  Заказать лучшесейчас потому что при отсутствие Директа или его плохой настройке вы теряете

деньги каждый день.

Оказываю следующие услуги в сфере КР: 

1) Создание контекстной рекламы под ключ вЯндекс.Директ (Поиск + РСЯ ( Поведенческий, Тематический, Ретаргетинг )). 

2) Составление семантического ядра. 

3) Написание продающих заголовков и офферовобъявлений! 

4) Внедрение А/Б тестирования. 

5) Делаю UTM метки.

6) Быстрые ссылки.

7) Консалтинг/Консультации + Аудит 

8) Создание и подключение целей на сайте черезЯндекс.Метрику. 

9) Прогноз бюджета и выявление первоначальнойстратегии. 

10) Последующие сопровождение РК. 

Плюсы работы со мной: 

+ Опыт в контекстной рекламе более 1 года.Создано более 35 кампаний в разных нишах и поднишах. 

+ Настраиваю только "хардкорные" РК,т.е. 1 запрос = 1 объявление. Клиент увидит в объявление именно то, что искал. 

+ Разделяю кампании на поиск и РСЯ, а также порегионам и по частотностям ключей, для эффективного распределения бюджета. 

+ Кампании очень экономичны в части расходованиябюджета заказчика. 

+ Создаю быстрые ссылки и виртуальную визитку вобъявления. 

+ Рекламные компании имеют CTR от 4% до 33% 

+ Качество аудитории обеспечивает качественныйсписок минус слов, составляемый индивидуально под проект . 

+ Кампания будет состоять от 3000 до 100000объявлений. 

+ Ключи подбираю из 2 источников, затемподвергаю ручной очистке, это позволяет находить запросы с нулевой конкуренцией

и минимальной ценой клика. 

+ Предоставляю полные контактные данные. 

+ Занимаюсь только одним заказом, беру следующий послевыполнения текущего.

+ При работе ставим задачи на неделю.

На связи 24/7 :

Email: [email protected]

Skype: krapiva250

VK:https://vk.com/thebamcon

Facebook: https://www.facebook.com/alsidbamcon

Семантическое ядро