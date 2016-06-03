Добрый День меня зовут Александр. Работаю в сфере Яндекс.Директ.

Добрый День меня зовут Александр

1) Настраиваю Яндекс Директ которыйприводит к вам на сайт клиентов которых интересует ваш товар.

2) Я готов приступитьсейчас, у меня есть положительные отзывы и кейсы.

3) Заказать лучшесейчас потому что при отсутствие Директа или его плохой настройке вы теряете

деньги каждый день.

Оказываю следующие услуги в сфере КР:

1) Создание контекстной рекламы под ключ вЯндекс.Директ (Поиск + РСЯ ( Поведенческий, Тематический, Ретаргетинг )).

2) Составление семантического ядра.

3) Написание продающих заголовков и офферовобъявлений!

4) Внедрение А/Б тестирования.

5) Делаю UTM метки.

6) Быстрые ссылки.

7) Консалтинг/Консультации + Аудит

8) Создание и подключение целей на сайте черезЯндекс.Метрику.

9) Прогноз бюджета и выявление первоначальнойстратегии.

10) Последующие сопровождение РК.

Плюсы работы со мной:

+ Опыт в контекстной рекламе более 1 года.Создано более 35 кампаний в разных нишах и поднишах.

+ Настраиваю только "хардкорные" РК,т.е. 1 запрос = 1 объявление. Клиент увидит в объявление именно то, что искал.

+ Разделяю кампании на поиск и РСЯ, а также порегионам и по частотностям ключей, для эффективного распределения бюджета.

+ Кампании очень экономичны в части расходованиябюджета заказчика.

+ Создаю быстрые ссылки и виртуальную визитку вобъявления.

+ Рекламные компании имеют CTR от 4% до 33%

+ Качество аудитории обеспечивает качественныйсписок минус слов, составляемый индивидуально под проект .

+ Кампания будет состоять от 3000 до 100000объявлений.

+ Ключи подбираю из 2 источников, затемподвергаю ручной очистке, это позволяет находить запросы с нулевой конкуренцией

и минимальной ценой клика.

+ Предоставляю полные контактные данные.

+ Занимаюсь только одним заказом, беру следующий послевыполнения текущего.

+ При работе ставим задачи на неделю.

На связи 24/7 :

Email: [email protected]

Skype: krapiva250

VK:https://vk.com/thebamcon

Facebook: https://www.facebook.com/alsidbamcon