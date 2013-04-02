Максимально креативно, качетвенно и пунктуально.

Доброго времени суток!

Рада приветствовать Вас на своей страничке! Я занимаюсь графическим дизайном 2 года и очень люблю свою работу. Работаю с интернет стоками. Делаю только то, что умею.

- Создание логотипов, иконок

- Рисунки и иллюстрации в векторе

- Отрисовка

- Ретушь фото

Работаю в Photoshop, Illustrator, InDesign.

При выполнении заказа постараюсь максимально креативно реализовать Вашу идею.

Схема работы со мной следующая:

- Выбор меня исполнителем

- Разработка нескольких графических вариантов

- Выбор наиболее подходящего

- Его доработка

- Утверждение

- Оплата работы

- Передача исходных материалов.

Работаю по предоплате.

Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада с Вами поработать!