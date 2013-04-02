Доброго времени суток!
Рада приветствовать Вас на своей страничке! Я занимаюсь графическим дизайном 2 года и очень люблю свою работу. Работаю с интернет стоками. Делаю только то, что умею.
- Создание логотипов, иконок
- Рисунки и иллюстрации в векторе
- Отрисовка
- Ретушь фото
Работаю в Photoshop, Illustrator, InDesign.
При выполнении заказа постараюсь максимально креативно реализовать Вашу идею.
Схема работы со мной следующая:
- Выбор меня исполнителем
- Разработка нескольких графических вариантов
- Выбор наиболее подходящего
- Его доработка
- Утверждение
- Оплата работы
- Передача исходных материалов.
Работаю по предоплате.
Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада с Вами поработать!