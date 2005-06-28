Неплохой Программист

Программист, на PYTHON, C# немного. Дизайнер

привет я лёня, мне почти 14 лет, не парю, не дед инсайд, не пью алкоголь

добрый, наверное немного страшный, ложусь в 23:00 - 1:00 часов ночи

знаю очень много игр, не позер, обажаю игру Rust.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мне нужно 3000р. я хочу сделать свой сервер в Rust

2000р. на холст, +- 500р. на плагины, 500р. немного рекламы

очень хочу, не буду раскидовать нюни

так вот я наченающий программист на питоне и на C#

мама, папа есть. слушаю фонк, не смотрю эротические фильмы, и сериалы и.т.д

люблю чёрный липтон, есть вопросы ?

я в дискорде: Банан#7184

ну и в стиме тоже есть: 275908904 (это код друга)

меня зовут везде банан

