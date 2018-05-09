Я — веб-дизайнер. Помогаю своим клиентам в развитии их идей, бизнеса, и просто занимаюсь творчеством.

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach, Fluent Design System)

- Дизайн Рекламных Баннеров

Профессионально владею:

- Adobe Photoshop

Мои специализации:

- Landing Page

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Копирайтинг (включен в проект)

В работе ценю: осознанность, пунктуальность и индивидуальный подход к каждому клиенту. Никаких шаблонов! Ваш сайт будет абсолютно уникальным и неповторимым

Если у вас есть интересная идея, мы вмести воплотим ее в жизнь! Буду очень рад сотрудничать с Вами!  С уважением, Александр Бегеза