Я — веб-дизайнер. Помогаю своим клиентам в развитии их идей, бизнеса, и просто занимаюсь творчеством.
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach, Fluent Design System)
- Дизайн Рекламных Баннеров
Профессионально владею:
- Adobe Photoshop
Мои специализации:
- Landing Page
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Копирайтинг (включен в проект)
В работе ценю: осознанность, пунктуальность и индивидуальный подход к каждому клиенту. Никаких шаблонов! Ваш сайт будет абсолютно уникальным и неповторимым
Если у вас есть интересная идея, мы вмести воплотим ее в жизнь! Буду очень рад сотрудничать с Вами! С уважением, Александр Бегеза