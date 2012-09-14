Необходим перевод 7 тыс. зн. довольно сложного текста. Время на выполнение всего 2 часа, поэтому прошу откликаться тех, кто свободен прямо сейчас. Бюджет 14 USD.
- Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Написание/рерайт двух интересных статей. Тема несложная, но сделать нужно качественно! Оплата 60 рублей/1000 знаков.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написание статьи в ближайшие 4-5 часов. Обязательные условия: грамотность, опыт написания научных статей, соответствие текста теме. Текст должен быть качественным. Оплата 50 рублей/1000 зн. Желательно наличие в портфолио научных статей. Рерайт должен быть уникальным.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать мини-описания 150 брендов по 400-500 знаков. Список дам, пример тоже. Нужен качественный рерайт, уникальности добиться легко. Напишите, сколько брендов вы готовы взять до утра (8-9 часов по МСК). Источники искать не трудно, все ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо срочно, в течение 6-7 часов выполнить несложный анализ художественного произведения(иконы), на 15-16 страниц+список литературы. Есть подробный план, работа-образец. Можно сделать рерайт из нескольких источников. Уникальность за исключением цитат должна быть высокая. Можно опираться на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад