Bananova

Полина Bananova

 
35 летРоссия/Магнитогорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статьи 6-7 тысяч знаков. Качественно

    Необходимо написание статьи в ближайшие 4-5 часов. Обязательные условия: грамотность, опыт написания научных статей, соответствие текста теме. Текст должен быть качественным. Оплата 50 рублей/1000 зн. Желательно наличие в портфолио научных статей. Рерайт должен быть уникальным.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! 150 описаний до утра

    $50

    Необходимо сделать мини-описания 150 брендов по 400-500 знаков. Список дам, пример тоже. Нужен качественный рерайт, уникальности добиться легко. Напишите, сколько брендов вы готовы взять до утра (8-9 часов по МСК). Источники искать не трудно, все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно анализ художественного произведения

    $50

    Необходимо срочно, в течение 6-7 часов выполнить несложный анализ художественного произведения(иконы), на 15-16 страниц+список литературы. Есть подробный план, работа-образец. Можно сделать рерайт из нескольких источников. Уникальность за исключением цитат должна быть высокая. Можно опираться на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Goldenright
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
$5
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи 6-7 тысяч знаков. Качественно
Спасибо за интересный заказ и быструю оплату!