Banasevich

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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
9 лет назад
То чувство, когда с «прямыми руками» все возможно, например, всего за пятнадцать минут Андрей выполнил корректировку кода. Андрей большой молодец и надеюсь, что он осчастливит многих, как осчастливил меня своей бесценной помощью.
Ответный отзыв
Рекомендую этого человека, всё понятно объяснил. Вовремя заплатил.