Banasevich

Андрей Банасевич Banasevich

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
9 лет назад
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jokerrs
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать динамическую высоту для блока с содержимым
То чувство, когда с «прямыми руками» все возможно, например, всего за пятнадцать минут Андрей выполнил корректировку кода. Андрей большой молодец и надеюсь, что он осчастливит многих, как осчастливил меня своей бесценной помощью.
Рекомендую этого человека, всё понятно объяснил. Вовремя заплатил.
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