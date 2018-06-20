Band_IT_in_UA

Бесплатное внедрение amoCRM!

Вы оплачиваете только пользование сервисом.

Внедрение и интеграции БЕСПЛАТНО.

Официальный партнер amoCRM

Почему это удобно:

- все обращения и заявки в одном месте

- никаких переключений между окнами и приложениями

- легкое управление всей клиентской базой и сделками

- автоматизация рутинных процессов

Почему это выгодно:

- 14 дней тестовый период

- менеджеры обрабатывают больше заявок

- настройка серсвиса под ваши бизнес процесы

- при внедрении amoCRM через официального партнера получаете 1 месяц бесплатного пользования

Возможности amoCRM:

- благодаря интеграции с различными сервисами, вы сможете работать с электронными письмами, звонками, сообщениями, заявками с сайта прямо в CRM. Вся история взаимодействия автоматически сохраняется в карточке клиента, и даже записи звонков

- встроенная аналитика позволяет отслеживать показатели продаж

- система сама ведет клиента по этапам сделки и напоминает о задачах

- возможность устанавливать план продаж менеджерам

- управление рекламой (Google и Facebook)

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону или в личные сообщения