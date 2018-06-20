Band_IT_in_UA

Вы оплачиваете только пользование сервисом.
Внедрение и интеграции БЕСПЛАТНО.
Официальный партнер amoCRM
Почему это удобно:
- все обращения и заявки в одном месте
- никаких переключений между окнами и приложениями
- легкое управление всей клиентской базой и сделками
- автоматизация рутинных процессов
Почему это выгодно:
- 14 дней тестовый период
- менеджеры обрабатывают больше заявок
- настройка серсвиса под ваши бизнес процесы
- при внедрении amoCRM через официального партнера получаете 1 месяц бесплатного пользования
Возможности amoCRM:
- благодаря интеграции с различными сервисами, вы сможете работать с электронными письмами, звонками, сообщениями, заявками с сайта прямо в CRM. Вся история взаимодействия автоматически сохраняется в карточке клиента, и даже записи звонков
- встроенная аналитика позволяет отслеживать показатели продаж
- система сама ведет клиента по этапам сделки и напоминает о задачах
- возможность устанавливать план продаж менеджерам
- управление рекламой (Google и Facebook)
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону или в личные сообщения