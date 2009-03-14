Bander-JAR

* Специализация: Переводчик Японского/английского языков
* Опыт работы: 4 года
* Стоимость часа работы — $150
* Стоимость месяца работы — $2500 Перевод с японского/английского языков на русский. Перевод с русского на японский/английский языки. Профессионально. Качественно. Своевременно.
* Переводы / Технический перевод Общая тематика, автомобильная и тракторная техника, аукционы и аукционные листы, петрография и минералогия, дорожное и железнодорожное строительство, авиационно-космическая тематика, политехнические и химические направленности, рыбный промысел, внешнеэкономическая и банковская деятельность, медицина
Стоимость тысячи знаков: $30
* Переводы / Художественный перевод
Литературные статьи, произведения, сказки, басни. Анонсы, обзоры, рецензии, отчёты.
Стоимость тысячи знаков: $50
* Переводы / Корреспонденция/Деловая переписка Внешнеэкономическая деятельность. Поиск партнёров, представление компании. Ведение деловых переговоров. Подписание контракта. Законодательная и Юридическая стороны вопроса. Эпистолярный стиль.
Стоимость работ: от $40
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Телефон: +79241047885
ICQ: 455098504
Jabber: [email protected]
LiveJournal: [email protected]
E-mail: [email protected]
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