Bander-JAR

Перевод японского/английского языков

* Специализация: Переводчик Японского/английского языков

* Опыт работы: 4 года

* Стоимость часа работы — $150

* Стоимость месяца работы — $2500 Перевод с японского/английского языков на русский. Перевод с русского на японский/английский языки. Профессионально. Качественно. Своевременно.

* Переводы / Технический перевод Общая тематика, автомобильная и тракторная техника, аукционы и аукционные листы, петрография и минералогия, дорожное и железнодорожное строительство, авиационно-космическая тематика, политехнические и химические направленности, рыбный промысел, внешнеэкономическая и банковская деятельность, медицина

Стоимость тысячи знаков: $30

* Переводы / Художественный перевод

Литературные статьи, произведения, сказки, басни. Анонсы, обзоры, рецензии, отчёты.

Стоимость тысячи знаков: $50

* Переводы / Корреспонденция/Деловая переписка Внешнеэкономическая деятельность. Поиск партнёров, представление компании. Ведение деловых переговоров. Подписание контракта. Законодательная и Юридическая стороны вопроса. Эпистолярный стиль.

Стоимость работ: от $40

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Телефон: +79241047885

ICQ: 455098504

Jabber: [email protected]

LiveJournal: [email protected]

E-mail: [email protected]

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