СОЗДАЮ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ПОД КЛЮЧ

Здравствуйте! Я профессиональный 2Д моушн дизайнер, могу предложить Вам широкий спектр услуг в своей специализации. А именно:

- Создание объясняющих видео

- Создание рекламных роликов для мобильных приложений и не только.

- Подбираю музыкальное сопровождение и звуковые эффекты под видеоряд.

- Анимация логотипа

- Анимация баннеров

- Анимация фотографий или статических картинок

- Видео коллаж из фотографий или видео.

- Обработка видео, добавление спец эффектов и монтаж

Если у Вас возникла необходимость сделать видеоролик о вашей компании, анимацию для логотипа, банер или любой другой проект, где мои навыки Вам пригодятся - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.

Берусь за выполнение проектов разной сложности и стоимости. Если мы с вами договорились, значит я уверен в том что я смогу сделать проект качественно в уговоренные сроки, и соблюсти все другие наши договоренности.

Работая со мной вы гарантированно получите:

- Отличный результат выполненного проекта

- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.

- Приятное и профессиональное общение

- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае возникновения разногласий.

Программы с которыми работаю:

Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro

Знание языков:

украинский, русский, английский.

Помните, никогда не экономьте на качестве!

Когда мы пытаемся сэкономить, зачастую мы просто выбрасываем деньги на ветер.