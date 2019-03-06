Здравствуйте! Я профессиональный 2Д моушн дизайнер, могу предложить Вам широкий спектр услуг в своей специализации. А именно:
- Создание объясняющих видео
- Создание рекламных роликов для мобильных приложений и не только.
- Подбираю музыкальное сопровождение и звуковые эффекты под видеоряд.
- Анимация логотипа
- Анимация баннеров
- Анимация фотографий или статических картинок
- Видео коллаж из фотографий или видео.
- Обработка видео, добавление спец эффектов и монтаж
Если у Вас возникла необходимость сделать видеоролик о вашей компании, анимацию для логотипа, банер или любой другой проект, где мои навыки Вам пригодятся - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.
Берусь за выполнение проектов разной сложности и стоимости. Если мы с вами договорились, значит я уверен в том что я смогу сделать проект качественно в уговоренные сроки, и соблюсти все другие наши договоренности.
Работая со мной вы гарантированно получите:
- Отличный результат выполненного проекта
- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.
- Приятное и профессиональное общение
- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае возникновения разногласий.
Программы с которыми работаю:
Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro
Знание языков:
украинский, русский, английский.
Помните, никогда не экономьте на качестве!
Когда мы пытаемся сэкономить, зачастую мы просто выбрасываем деньги на ветер.
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