Banehalow

Роман Павлюк Banehalow

 
35 летУкраина/Луцк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
СОЗДАЮ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ ВИДЕОРОЛИКИ ПОД КЛЮЧ

Здравствуйте! Я профессиональный 2Д моушн дизайнер, могу предложить Вам широкий спектр услуг в своей специализации. А именно: 

- Создание объясняющих видео

- Создание рекламных роликов для мобильных приложений и не только.

- Подбираю музыкальное сопровождение и звуковые эффекты под видеоряд.

- Анимация логотипа

- Анимация баннеров

- Анимация фотографий или статических картинок

- Видео коллаж из фотографий или видео.

- Обработка видео, добавление спец эффектов и монтаж

Если у Вас возникла необходимость сделать видеоролик о вашей компании, анимацию для логотипа, банер или любой другой проект, где мои навыки Вам пригодятся - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую. 

Берусь за выполнение проектов разной сложности и стоимости. Если мы с вами договорились, значит я уверен в том что я смогу сделать проект качественно в уговоренные сроки, и соблюсти все другие наши договоренности. 

Работая со мной вы гарантированно получите:

- Отличный результат выполненного проекта

- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.

- Приятное и профессиональное  общение

- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае возникновения разногласий.

Программы с которыми работаю:

Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro

Знание языков:

украинский, русский, английский. 

Помните, никогда не экономьте на качестве! 

Когда мы пытаемся сэкономить, зачастую мы просто выбрасываем деньги на ветер. 

 

IllustratorPhotoshopAfter Effects
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