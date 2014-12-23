BankIra

Ирина BankIra

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер (экономика, финансы, банки )

Цель

   Ищу удаленную работу копирайтера со свободным графиком. Багаж знаний и практического опыта работы в банке хочу отразить в статьях, полезных для читателей.

   О банковских продуктах знаю практически все. Умею интересно и понятно подавать информацию читателю, даже самые сложные термины разложу "по полочкам".

  Опыт работы - более 10 лет работы в  Райффайзен Банк Аваль, последние 2 года - начальник отделения.

   Ответственно подхожу к выполнению заданий.Грамотная речь, уникальные тексты, отличное знание материала - это основные правила моей работы.

   Работаю на бирже Адвего, где выполнила больше100 работ на различные темы в категориях : "Банки, финансы", "Семья, дети", " Путешествия, туризм"

 