Копирайтер (экономика, финансы, банки )

Цель

Ищу удаленную работу копирайтера со свободным графиком. Багаж знаний и практического опыта работы в банке хочу отразить в статьях, полезных для читателей.

О банковских продуктах знаю практически все. Умею интересно и понятно подавать информацию читателю, даже самые сложные термины разложу "по полочкам".

Опыт работы - более 10 лет работы в Райффайзен Банк Аваль, последние 2 года - начальник отделения.

Ответственно подхожу к выполнению заданий.Грамотная речь, уникальные тексты, отличное знание материала - это основные правила моей работы.

Работаю на бирже Адвего, где выполнила больше100 работ на различные темы в категориях : "Банки, финансы", "Семья, дети", " Путешествия, туризм"