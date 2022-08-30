Веб-мастер, удаленка.
Навыки.
- HTML
- Работал с Wordpress, DLE, Joomla, 1С Битрикс, +сторонние “самописные” админки (с Wordpress знаком много лучше, так как
разрабатывал на нем сайт);
- Обучаюсь программированию в свободное время (PHP);
- Фотошоп (на уровне свободного пользователя);
- Знание английского: минимальный уровень.
Портфолио.
Два года работал на сайте http://vkuslandia.net главным редактором(рерайт, копирайт статей, проверка качества статей других копирайтеров);
Так же работал контент-менеджером на http://iforget.ru , благодаря чему,знаком с множеством CMS (Wordpress, DLE, Joomla, 1С Битрикс и т.д.)
Стихи, Песни и Проза
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