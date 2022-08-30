Веб-мастер, удаленка.

Навыки.

- HTML

- Работал с Wordpress, DLE, Joomla, 1С Битрикс, +сторонние “самописные” админки (с Wordpress знаком много лучше, так как

разрабатывал на нем сайт);

- Обучаюсь программированию в свободное время (PHP);

- Фотошоп (на уровне свободного пользователя);

- Знание английского: минимальный уровень.

Портфолио.

Два года работал на сайте http://vkuslandia.net главным редактором(рерайт, копирайт статей, проверка качества статей других копирайтеров);

Так же работал контент-менеджером на http://iforget.ru , благодаря чему,знаком с множеством CMS (Wordpress, DLE, Joomla, 1С Битрикс и т.д.)