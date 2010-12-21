Bannerok

Баннерок Баннерок Bannerok

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Изготовление анимированных рекламных баннеров. Форматы GIF, SWF (Flash)

Изготовление анимированных рекламных баннеров.

Любой размер, любой контент.

Формат .gif (смена статичных кадров) - 80 грн. за единицу.

Формат .swf (флэш-ролик, "мультфильм" - 100-150 грн. (в зависимости от сложности исполнения)

Статичный (неанимированный) баннер - 50 грн.

При заказе нескольких баннеров - СКИДКИ.

Контакты:

e-mail: [email protected]

ICQ# 164-263-757

моб. тел.: (067) 490-19-91

дом. тел.: (048) 701-05-05 (Одесса)