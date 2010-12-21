Изготовление анимированных рекламных баннеров. Форматы GIF, SWF (Flash)
Изготовление анимированных рекламных баннеров.
Любой размер, любой контент.
Формат .gif (смена статичных кадров) - 80 грн. за единицу.
Формат .swf (флэш-ролик, "мультфильм" - 100-150 грн. (в зависимости от сложности исполнения)
Статичный (неанимированный) баннер - 50 грн.
При заказе нескольких баннеров - СКИДКИ.
Контакты:
e-mail: [email protected]
ICQ# 164-263-757
моб. тел.: (067) 490-19-91
дом. тел.: (048) 701-05-05 (Одесса)