Мебель, лестницы, зеркала на заказ

С 2000 года ООО "Эвергрин-Тверь" занимается производством междуэтажных лестниц, корпусной мебели, мебели и дверей из массива дерева, торгового оборудования, обработкой стекла, зеркал, а также изготовлением пленочных витражей, художественным матированием стекла и изготовлением аквариумов предлагая интересные интерьерные решения для дома и офиса. Комплексность предприятия позволяет нашим заказчикам решить многие вопросы с одним подрядчиком. Узкая направленность каждого из четырех наших подразделений обеспечивает высокое качество и оригинальность выпускаемых изделий.