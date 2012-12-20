Тексты, которые обращают слова в денежные знаки

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Мой копирайтинг - это тексты, которые обращают слова в денежные знаки.

Не тратьте свое время - дайте моим текстам помочь Вашему бизнесу!

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Слово - золото. Я это понимаю так: умные слова, как драгоценный металл - они притягивают внимание своим полновесным и редким даром убеждения. В моих текстах нет пустопорожних примесей. В каждой фразе - отчетливая сосредоточенность законов рекламы, когда с покупателем ведется диалог на одном языке.

Есть модные копирайтеры с большой зарплатой, а есть настоящие золотые слова, которые действительно убеждают и продают, внушают и увлекают.