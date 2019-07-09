Мольченко Илья Андреевич

Мужчина, 32 лет, родился 4 октября 1986

+380 (93) 037-99-86

[email protected]

Место жительства: г. Киев, Подол, метро Тараса Шевченко

Октябрь 2017 — Январь 2019

Мебельное производство

Разработка дизайна корпусной мебели, монтаж.

Октябрь 2013 — Январь 2016

ООО «Тетракон»

Помощник архитектора

Разработка дизайна помещений. Разработка/подготовка архитектурных решений строений.

Январь 2011 — Сентябрь 2013

«AEdesign»

Дизайнер интерьера

Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с

заказчиками. Заказ материалов.

Ноябрь 2009 — Июнь 2010

«In-visible design»

Дизайнер интерьера

Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с

заказчиками. Подборка материалов.

Октябрь 2008 — Сентябрь 2009

«Мележик Арт»

Дизайнер интерьера

Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с

заказчиками. Подборка материалов.

Июнь 2006 — Октябрь 2006

МПП «Промтеплоенерго»

Помощник главного архитектора

Разработка/подготовка архитектурных решений строений.

Июль 2005 — Октябрь 2005

ТОВ “Грант Символ”

Менеджер по прадажам

Заключение сделок, увеличение продаж. Распространение продукции.

Образование Высшее

2008

Институт искусств художественного рисунка и дизайна им. Сальвадора Дали, Киев

Дизайн, Дизайн архитектурного пространства

2007

Институт Рекламы, Киев

Дизайн, Дизайн архитектурного пространства

Знание языков

Украинский — родной

Английский — базовые знания

Навыки

Дизайн интерьера Презентации проектов Работа с людьми Дизайн ArchiCAD Ведение переговоров AutoCAD Визуализация Архитектура Adobe Photoshop 3ds Max Пользователь ПК Умение работать в команде Дизайн

Обо мне

В 2008 году победитель Всеукраинского фестиваля молодых дизайнеров в номинации

«Інтер’єри громадських приміщень».

В 2005 году призер Всеукраинской олимпиады по дизайну в г. Харьков.

Программы - Archicad, Autocad, Photoshop, 3dmax, Microsoft office

Умения – Рисунок, композиция

Преимущества - хорошие коммуникационные способности, быстрая обучаемость

Водительское удостоверение категории «В».