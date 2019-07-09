Мольченко Илья Андреевич
Мужчина, 32 лет, родился 4 октября 1986
+380 (93) 037-99-86
Место жительства: г. Киев, Подол, метро Тараса Шевченко
Октябрь 2017 — Январь 2019
Мебельное производство
Разработка дизайна корпусной мебели, монтаж.
Октябрь 2013 — Январь 2016
ООО «Тетракон»
Помощник архитектора
Разработка дизайна помещений. Разработка/подготовка архитектурных решений строений.
Январь 2011 — Сентябрь 2013
«AEdesign»
Дизайнер интерьера
Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с
заказчиками. Заказ материалов.
Ноябрь 2009 — Июнь 2010
«In-visible design»
Дизайнер интерьера
Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с
заказчиками. Подборка материалов.
Октябрь 2008 — Сентябрь 2009
«Мележик Арт»
Дизайнер интерьера
Разработка дизайна помещений от эскизного решения до авторского надзора. Встречи с
заказчиками. Подборка материалов.
Июнь 2006 — Октябрь 2006
МПП «Промтеплоенерго»
Помощник главного архитектора
Разработка/подготовка архитектурных решений строений.
Июль 2005 — Октябрь 2005
ТОВ “Грант Символ”
Менеджер по прадажам
Заключение сделок, увеличение продаж. Распространение продукции.
Образование Высшее
2008
Институт искусств художественного рисунка и дизайна им. Сальвадора Дали, Киев
Дизайн, Дизайн архитектурного пространства
2007
Институт Рекламы, Киев
Дизайн, Дизайн архитектурного пространства
Знание языков
Украинский — родной
Английский — базовые знания
Навыки
Дизайн интерьера Презентации проектов Работа с людьми Дизайн ArchiCAD Ведение переговоров AutoCAD Визуализация Архитектура Adobe Photoshop 3ds Max Пользователь ПК Умение работать в команде Дизайн
Обо мне
В 2008 году победитель Всеукраинского фестиваля молодых дизайнеров в номинации
«Інтер’єри громадських приміщень».
В 2005 году призер Всеукраинской олимпиады по дизайну в г. Харьков.
Программы - Archicad, Autocad, Photoshop, 3dmax, Microsoft office
Умения – Рисунок, композиция
Преимущества - хорошие коммуникационные способности, быстрая обучаемость
Водительское удостоверение категории «В».
Портфолио
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