Научные и научно-популярные статьи и слайды презентаций по медицине.

Работаю за отзывы.

Опыт написания, редактирования и перевода с английского и на английский более 10 лет. Опыт приобрел на месте работы в крупной западной фармацевтической компании. Умею работать с научными и научно-популярными статьями, презентациями, новостями, пресс-релизами.

Скорость en-rus перевода научной статьи - от 2500 до 6000 знаков в час, в зависимости от наличия перерывов.

Предпочтительная тематика: медицина.

Статистическая обработка биомедицинских данных. Опыт работы с пакетами Statistica, SPSS.