Научные и научно-популярные статьи и слайды презентаций по медицине.
Работаю за отзывы.
Опыт написания, редактирования и перевода с английского и на английский более 10 лет. Опыт приобрел на месте работы в крупной западной фармацевтической компании. Умею работать с научными и научно-популярными статьями, презентациями, новостями, пресс-релизами.
Скорость en-rus перевода научной статьи - от 2500 до 6000 знаков в час, в зависимости от наличия перерывов.
Предпочтительная тематика: медицина.
Статистическая обработка биомедицинских данных. Опыт работы с пакетами Statistica, SPSS.
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Портфолио
- Письмо-предложение продвигаемого продукта181 просмотр
- Вопросы и ответы по птичьему гриппу193 просмотра
- Англ-Рус перевод пресс-релиза154 просмотра
- Рус-Англ перевод протокола научного исследования211 просмотров
- Листовка о продвигаемом продукте174 просмотра
- Опыт применения менингококковой вакцины в мире173 просмотра
- Вспышка полиомиелита на Мадагаскаре157 просмотров