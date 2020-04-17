Жизнь становится вкуснее!

Приветствую, меня зовут Василий!

Используйте мою смекалку, жизненный опыт и универсальность в поставленной задаче!

Раскрывая свою мысль...

Я в поисках хорошей письменной работы.Интересуют различные направления, от предметного как например о товарах или услугах, до абстрактного как например философия, политика, культура.

Говоря о стиле моей работы, хотел бы отметить несколько важных моментов. Я как и многие обращаю внимание на то, что интернет пестрит копирайтом, рерайтом и зачастую материалы не имеют отличия в смысловой

нагрузке, меняются лишь слова при этом случается и потеря мысли. Статьи пишутся

практически без изучения темы, не углубляясь по данному вопросу.

Я хотел бы писать, исследуя тему в соответствии с современными тенденциями и взглядами, от материального до философского подхода. Кроме того, я обратил внимание, что статьи заведомо создаются очень большими, что делает их плохо читабельными из-за присутствия большого количества не нужной читателю, посетителю, покупателю информации. Здесь, думаю, следует формально разграничивать статью на несколько блоков, где в зависимости от желания читателя будет возможность углубиться в данную тему детально или же остановиться на самом важном и простом. Таким образом мы сможем придать мотивации к изучению вопроса тем, кто ищет что-то новое и позволить обрести уверенность в классическом представлении по рассматриваемой теме консерваторам. И в зависимости от того насколько глубоко необходимо будет изучить вопрос темы, будет уходить и время на написание статьи. И даже если статья нужна не большая (так как современный читатель привык быстро, коротко и о главном), я привык к вопросу иметь исследовательский,почти журналистский подход, вкладывая в заветные 700 читабельных символов сосредоточение всей сути материала и призыв к ожидаемым действиям. Соответственно хотелось бы получать оплату от 1000 рублей за статью, даже если это будет менее 1000 символов.

Но… если будут пожелания, предпочтения, пишите,я открыт для обсуждений. Кроме того, в моем арсенале есть мастера дизайна в любом формате, умельцы на создание отличных презентаций, лендингов, составление

таблиц в Excel или онлайн Google таблиц. Пишите, может сработаемся! Спасибо вами удачи!