Варвара Шпырева Barbara_ShpyrevaBarbara_Shpyreva
30 летРоссия/Саратов
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор и Графический Дизайнер (Illustrator and Graphic Designer)
Работаю иллюстратором на протяжении 2,5 лет.
Работаю в :
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Free Hand
Рисую в нескольких стилях:
Декоративный рисунок
Фэшн Иллюстрация.
Работала с такими крупными заказчиками, как
Татьяна Полякова - экспер в вопросах этикета
Wild X London
Также выполняю заказы по графическому дизайну (реклама, брошюры, листовки, буклеты)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мое портфолио Фешн Иллюстраций41 просмотр
- Мое портфолио в Декоративном силе45 просмотров
- Иллюстрации для детской азбуки40 просмотров
- Иллюстрации для Английского бренда одежды Wild X46 просмотров
- Иллюстрации для курса этикета Татьяны Поляковой33 просмотра