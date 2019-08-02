Barbara_Shpyreva

Варвара Шпырева Barbara_Shpyreva

 
30 летРоссия/Саратов
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор и Графический Дизайнер (Illustrator and Graphic Designer)

Работаю иллюстратором на протяжении 2,5 лет.

Работаю в :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Free Hand

Рисую в нескольких стилях:

Декоративный рисунок

Фэшн Иллюстрация.

Работала с такими крупными заказчиками, как 

Татьяна Полякова - экспер в вопросах этикета

Wild X London 

Также выполняю заказы по графическому дизайну (реклама, брошюры, листовки, буклеты)

IllustratorPhotoshop