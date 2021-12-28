Barbed_Note

Ищу работу на удалёнке (менеджер интернет-магазина) опыт - есть
Всем привет.
Изучаю работу в интернете с того комента как отец делал сайт для своего магазина.
Работал в администрации интернет-паблика с аудиторией 1.500.000 подписчиков.
Работал агентом по продаже туристических путевок. Там получил представление о чат-ботах и автоматизированных системах продаж. Прошел один модуль обучения в leeloo.ai.
Работал архитектором туннелей продаж.
Закончил курсы по продажам в интернете.
Закончил курсы по фотографии.
Работал менеджером интернет-магазина по продаже носков. Товара на складе было на 2.000.000$. Меня отпускать оттуда очень не хотели, но я уехал за границу.
Я очень креативный и практичный человек. Пишу книги, стихи, рассказы, музыку. Занимаюсь фотографией. Изучаю иностранные языки и психологию.