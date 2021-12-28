Barbed_Note

Ищу работу на удалёнке (менеджер интернет-магазина) опыт - есть

Всем привет.

Изучаю работу в интернете с того комента как отец делал сайт для своего магазина.

Работал в администрации интернет-паблика с аудиторией 1.500.000 подписчиков.

Работал агентом по продаже туристических путевок. Там получил представление о чат-ботах и автоматизированных системах продаж. Прошел один модуль обучения в leeloo.ai.

Работал архитектором туннелей продаж.

Закончил курсы по продажам в интернете.

Закончил курсы по фотографии.

Работал менеджером интернет-магазина по продаже носков. Товара на складе было на 2.000.000$. Меня отпускать оттуда очень не хотели, но я уехал за границу.

Я очень креативный и практичный человек. Пишу книги, стихи, рассказы, музыку. Занимаюсь фотографией. Изучаю иностранные языки и психологию.