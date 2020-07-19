Письменное творчество (статьи, сценарии, рерайт).

Здравствуйте!

Я - Варвара - режиссёр и сценарист культурно-массовых программ, ведущая праздничных мероприятий со стажем.

От имени учреждений культуры пишу статьи в газеты и журналы, в которых освещаю события, связанные с социально-культурной жизнью города.

Выиграла три гранта по авторским проектам в сфере культуры.

С радостью участвую в диспутах и беседах на форумах по эзотерике и самосовершенствованию, моды и стиля, по воспитанию детей и семейного благополучия, современной поэзии и прозы.

Пишу стихи. В августе 2020 года планирую выпустить сборник стихов, а также сдать на редактуру и профессиональную оценку повесть, в основу которой легли реальные события.

Моя работа - это творчество во всей его многогранности!

Буду рада сотрудничеству!

P.S. Ссылка на интервью со мной для местной газеты и телевидения в честь Дня города.

https://www.om1.ru/afisha/news/40075/