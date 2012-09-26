Создание сайтов «под ключ»

Мы молодая команда фрилансеров, которые специализируются на создании сайтов "под ключ".

Опыт работы в создании сайтов более года, примеры которых Вы можете посмотреть на этой же сайте. Так же мы сотрудничаем с дизайнерами, опыт которых более 7 лет, и SEO оптимизаторами, которые могут заинтересовать Вас.

Немного о нас.

• Мы молодая и энергичная команда фрилансеров;

• Мы не коммерческая студия веб-разработок;

• Мы всегда найдем лучший вариант для Вас;

• Мы сотрудничаем с людьми, которые могут предложить профессиональное решение Ваших задач, за разумную цену;

Хотелось бы добавить несколько пунктов о наших преимуществах:

1. Индивидуальный подход к каждому проекту;

2. Качество и ответственность;

3. Скорость работы;

4. Максимально возможный спектр услуг.

Если у Вас возникли вопросы, ответить нам не составит труда. Мы всегда рады Вашему вниманию.

С Уважением, Зюбенко Михаил

© ITF-Studio (Freelance)