Мы молодая команда фрилансеров, которые специализируются на создании сайтов "под ключ".
Опыт работы в создании сайтов более года, примеры которых Вы можете посмотреть на этой же сайте. Так же мы сотрудничаем с дизайнерами, опыт которых более 7 лет, и SEO оптимизаторами, которые могут заинтересовать Вас.
Немного о нас.
• Мы молодая и энергичная команда фрилансеров;
• Мы не коммерческая студия веб-разработок;
• Мы всегда найдем лучший вариант для Вас;
• Мы сотрудничаем с людьми, которые могут предложить профессиональное решение Ваших задач, за разумную цену;
Хотелось бы добавить несколько пунктов о наших преимуществах:
1. Индивидуальный подход к каждому проекту;
2. Качество и ответственность;
3. Скорость работы;
4. Максимально возможный спектр услуг.
Если у Вас возникли вопросы, ответить нам не составит труда. Мы всегда рады Вашему вниманию.
С Уважением, Зюбенко Михаил
© ITF-Studio (Freelance)