Написание статей

О себе:

- Пишу без ошибок, грамотен.

- Владею пером так, что не вырубить топором. Первую книгу написал в детском саду. В старших классах вместо сочинений приносил стихи для публикации в журналах и участия в конкурсах. Учился русскому языку у преподавателя МГУ. После окончания школы углубился в психологию, поступил на псих. фак. и писал заметки в любительские журналы. Теперь решил связать жизнь с журналистикой, получить соответствующее образование.

- Пишу на развлекательные темы, умею заинтересовать читателя, обладаю отличным чувством юмора - пропускаю через него вообще все, что вижу. Я из тех людей, кто умеет преподнести себя.

- Считаю писательскую деятельность своим основным занятием. Нашел себя в творческих инсайтах.

- Одно время учился по специальности "журналистика", в этом году планирую продолжить обучение.

- Пишу отнюдь не как восторженная девочка, чьи словесные пируэты с легкостью выдержит гибкость и подвижность ума любого, кто хоть раз читал что-нибудь сложнее инструкции от пылесоса. Мне есть что сказать и я прекрасно умею говорить.

- Отличаю главное от второстепенного, способен охватить вопрос в целом, рассуждаю последовательно, настроен строго оценивать результат собственной мыслительной деятельности.

- Обладаю такими качествами эталонного характера, как целеустремленность и трудолюбие.

- Не имею весомого опыта работы, но компенсирую талантом.

- Неплохо знаю английский: окончил четырехгодичные курсы.

- Без вредных привычек. =)