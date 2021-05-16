Обработаю фотографии без предоплат, качественно и в срок!

﻿ Род занятий:

Бьюти ретушь портрета

Верстка рекламного баннера

Цветокоррекция фотографий

Копмоузинг (коллажирование)

Обработка предметных фотографий

Обтравка предметов на белый фон

Замена фона

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: Roman Martynovych

Whatsapp: Роман Мартынович

О себе:

Работаю в програмах Photoshop и Lightroom давно и уверенно! На фрилансе недавно, не выполнил ни одного заказа, потому Вы не увидите на моей страничке хвалебных отзывов. Станьте первым моим клиентом. И кто знает? Возможно это приведет к долговременному сотрудничеству.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.