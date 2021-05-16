Bardem

Роман Bardem

 
42 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработаю фотографии без предоплат, качественно и в срок!

﻿ Род занятий:

  • Бьюти ретушь портрета
  • Верстка рекламного баннера
  • Цветокоррекция фотографий
  • Копмоузинг (коллажирование)
  • Обработка предметных фотографий
  • Обтравка предметов на белый фон
  • Замена фона
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке постпродакшена.

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: Roman Martynovych

Whatsapp: Роман Мартынович

О себе:

Работаю в програмах Photoshop и Lightroom давно и уверенно! На фрилансе недавно, не выполнил ни одного заказа, потому Вы не увидите на моей страничке хвалебных отзывов. Станьте первым моим клиентом. И кто знает? Возможно это приведет к долговременному сотрудничеству.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.