Обработаю фотографии без предоплат, качественно и в срок!
Род занятий:
- Бьюти ретушь портрета
- Верстка рекламного баннера
- Цветокоррекция фотографий
- Копмоузинг (коллажирование)
- Обработка предметных фотографий
- Обтравка предметов на белый фон
- Замена фона
Связь:
Email: [email protected]
Telegram: Roman Martynovych
Whatsapp: Роман Мартынович
О себе:
Работаю в програмах Photoshop и Lightroom давно и уверенно! На фрилансе недавно, не выполнил ни одного заказа, потому Вы не увидите на моей страничке хвалебных отзывов. Станьте первым моим клиентом. И кто знает? Возможно это приведет к долговременному сотрудничеству.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.
Портфолио
- Художественная ретушь предметов.52 просмотра
- Удаление дефектов кожи.80 просмотров
- Компоузинг (коллажирование).62 просмотра
- Компоузинг (коллажирование).59 просмотров
- Чистка лица и придание объема.71 просмотр
- Цветокоррекция и объем фотографии.81 просмотр