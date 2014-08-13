-------------------------------------------------Создание сайтов-------------------------------------------------
Создание сайтов под ключ.
* Визитки
* Интернет магазины/Каталоги
* Корпоративный web сайт
* Форум
* Блог
* Персональный проект
* Промо сайт
Дизайн - верстка - программирование - установка
Фирменный стиль:
Логотип, дизайн, визитка
-------------------------------------------------Поддержка и доработка сайтов-------------------------------------------------
Техническая поддержка и наполнение.
Работа с различными системами 1C Bitrix, Drupal, Joomla, UMI, NetCat,Wordpress так же на framework-ах
-------------------------------------------------Продвижение сайтов(SEO, Аудит)-------------------------------------------------
Продвижение сайтов любой тематики и сложности
От низко частотных и не дорогих проектов, до высоко частотных и больших проектов