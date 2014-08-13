Разработка сайтов. Эффективное продвижение Вашего сайта. Увеличение продаж.

-------------------------------------------------Создание сайтов-------------------------------------------------

Создание сайтов под ключ.

* Визитки

* Интернет магазины/Каталоги

* Корпоративный web сайт

* Форум

* Блог

* Персональный проект

* Промо сайт

Дизайн - верстка - программирование - установка

Фирменный стиль:

Логотип, дизайн, визитка

-------------------------------------------------Поддержка и доработка сайтов-------------------------------------------------

Техническая поддержка и наполнение.

Работа с различными системами 1C Bitrix, Drupal, Joomla, UMI, NetCat,Wordpress так же на framework-ах

-------------------------------------------------Продвижение сайтов(SEO, Аудит)-------------------------------------------------

Продвижение сайтов любой тематики и сложности

От низко частотных и не дорогих проектов, до высоко частотных и больших проектов