Занимаюсь 3d моделированием и визуализацией около 2 лет, преимущественно интерьеров, так же имею опыт в предметной визуализации и текстурировании. На данный момент работаю на 3dsMax 2010 (x64), Vray 1.50 SP4, пост обработку осуществляю в Photoshop CS4. Так же имею опыт работы с CMS WordPress на Denver-е (на данной CMS делал дипломную работу - сайт на компьютерную тематику), Microsoft Word, Exel и PowerPoint (1998-2010). Так же прекрасно разбираюсь в устройстве, ремонте и настройке компьютеров и сетей, установке, настройке и работе ОС Windows (XP - 7).